CFTC报告：CBOT大豆期货6月20日持仓报告(表)

德国经济：6月IFO企业景气判断指数触及纪录高位
路透柏林6月26日 - 德国智库IFO周一公布的报告显示，德国6月企业景气意外上升至纪录高位，这个新迹象反映出，企业管理者对于德国经济成长前景感到更加乐观。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月20日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(706,456口) 157,994 208,484 104,280 393,350 299,505 655,624 612,269 50,832 94,187 较6月13日变动(未平仓合约：增加6,105口) -1,507 3,027 940 7,605 3,570 7,038 7,537 -933 -1,432 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 22.4 29.5 14.8 55.7 42.4 92.8 86.7 7.2 13.3 各类交易商数量(总计为590家) 154 163 169 178 212 427 473 (完) (编译 许娜；审校 李春喜)
路透柏林6月26日 - 德国智库IFO周一公布的报告显示，德国6月企业景气意外上升至纪录高位，这个新迹象反映出，企业管理者对于德国经济成长前景感到更加乐观。
路透伦敦6月26日 - 英镑周一升至一周最高水平，投资者对英国央行可能加息的预期升温、以及首相特雷莎梅或能达成协议组建政府的前景，令英镑保持高位。
* 招标品种：国开行3/5/7年期固息增发债 * 招标金额：3年：60亿；5年：60亿；7年：30亿 * 招标时间：6月27日9:30-10:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：3.98%-4.05%；3.99%-4.05%；4.17%-4.24% * 预测均值：4.01%；4.02%；4.19% 路透上海6月26日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三、五和七年期固息 债。路透调查显示，半年末前流动性持续宽裕，现券在上周调整后再度转暖，而近来一级需 求也一直不错，预计明日新债定位稍低于二级水平，三个期限品种预测均值分别为4.01%、4 .02%和4.19%。 上海一银行交易员表示，“资金比较松，现券（收益率）下了很多，情绪挺好的，明天 （新债）不会差。” 交易员透露，目前二级市场上，国开3/5/7年对应债券的收益率分别为4.065%、4.0675% 和4.25%，不过七年品种今日尚无成交。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率