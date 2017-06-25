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货币新闻 | 2017年 6月 25日 星期日 15:40 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货6月20日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月20日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(706,456口)
    157,994  208,484  104,280  393,350  299,505  655,624  612,269   50,832  94,187
    
    较6月13日变动(未平仓合约：增加6,105口)    
     -1,507    3,027      940    7,605    3,570    7,038    7,537     -933  -1,432
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
       22.4     29.5     14.8     55.7     42.4     92.8     86.7      7.2    13.3
    
    各类交易商数量(总计为590家)
        154      163      169      178      212      427      473
    (完) (编译 许娜；审校 李春喜)
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