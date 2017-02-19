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市场报道 | 2017年 2月 19日 星期日 10:48 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货2月14日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(468,083口)
    159,687  182,730   85,943  178,291  156,738  423,921  425,411   44,162  42,672
    
    较2月7日变动(未平仓合约：减少8,028口)
    
      9,594  -19,262   -7,521   -9,222   16,832   -7,149   -9,951     -879   1,923
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       34.1     39.0     18.4     38.1     33.5     90.6     90.9      9.4     9.1
    
    各类交易商数量(总计为443家)
        141      147      132       89      111      311      330
    (完) (编译 郑茵 审校 李春喜)
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