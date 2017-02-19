CFTC报告：CBOT玉米期货2月14日持仓报告(表)

标题新闻：美国参议院共和党领袖麦康奈尔预计要通过医改议案前路艰难，但对税改较为乐观
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,468,620口) 460,563 290,147 215,066 646,025 754,668 1321654 1259881 146,966 208,739 较2月7日变动(未平仓合约：增加84,831口) 47,454 -5,780 8,358 26,633 71,275 82,445 73,853 2,386 10,978 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 31.4 19.8 14.6 44.0 51.4 90.0 85.8 10.0 14.2 各类交易商数量(总计为725家) 181 143 178 235 313 528 553 (完) (编译 郑茵 审校 李春喜)
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路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。