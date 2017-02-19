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市场报道 | 2017年 2月 19日 星期日 10:47 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货2月14日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,468,620口)
    460,563  290,147  215,066  646,025  754,668  1321654  1259881  146,966 208,739
    
    较2月7日变动(未平仓合约：增加84,831口)
    
     47,454   -5,780    8,358   26,633   71,275   82,445   73,853    2,386  10,978
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       31.4     19.8     14.6     44.0     51.4     90.0     85.8     10.0    14.2
    
    各类交易商数量(总计为725家)
        181      143      178      235      313      528      553
    (完) (编译 郑茵 审校  李春喜)
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