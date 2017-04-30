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市场报道 | 2017年 4月 30日 星期日 13:47 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货4月25日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,431,459口)
    363,635  446,903  217,136  678,991  600,871  1259762  1264910  171,697 166,549
    
    较4月18日变动(未平仓合约：减少44,518口)
    
    -12,143   34,383  -18,824  -17,489  -47,852  -48,456  -32,293    3,938 -12,225
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       25.4     31.2     15.2     47.4     42.0     88.0     88.4     12.0    11.6
    
    各类交易商数量(总计为724家)
        186      139      184      285      287      579      539
    (完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
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