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市场报道 | 2017年 4月 30日 星期日 13:50 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货4月25日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约497,823口)
    150,101  280,137   80,298  218,524   95,990  448,923  456,425   48,900  41,398
    
    较4月18日变动(未平仓合约：减少14,432口)
    
    -13,067   14,087   -2,880    1,244  -24,408  -14,703  -13,201      271  -1,231
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       30.2     56.3     16.1     43.9     19.3     90.2     91.7      9.8     8.3
    
    各类交易商数量(总计为442家)
        140      151      126      111       94      323      317
    (完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
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