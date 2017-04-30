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货币新闻 | 2017年 4月 30日 星期日 13:50 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货4月25日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(673,587口)
    134,464  178,201  101,519  386,142  286,794  622,125  566,514   51,462 107,073
    
    较4月18日变动(未平仓合约：减少98,009口)
    
    -27,808    3,256  -32,114  -38,580  -64,069  -98,502  -92,927      493  -5,082
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       20.0     26.5     15.1     57.3     42.6     92.4     84.1      7.6    15.9
    
    各类交易商数量(总计为614家)
        146      172      178      194      223      451      494
    (完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
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