CFTC报告：CBOT大豆期货4月25日持仓报告(表)

香港个股：酷派尚未完成审计事项涉多笔款项，续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(673,587口) 134,464 178,201 101,519 386,142 286,794 622,125 566,514 51,462 107,073 较4月18日变动(未平仓合约：减少98,009口) -27,808 3,256 -32,114 -38,580 -64,069 -98,502 -92,927 493 -5,082 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 20.0 26.5 15.1 57.3 42.6 92.4 84.1 7.6 15.9 各类交易商数量(总计为614家) 146 172 178 194 223 451 494 (完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。