版本:
中国
货币新闻 | 2017年 5月 14日 星期日 10:28 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货5月9日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年5月9日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，
每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(640,178口)
    148,470  178,357   89,524  357,230  272,018  595,224  539,899   44,954 100,279
    
    较5月2日变动(未平仓合约：减少1,721口)
    
      9,394     -502   -3,037   -6,360    1,814       -3   -1,725   -1,718       4
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       23.2     27.9     14.0     55.8     42.5     93.0     84.3      7.0    15.7
    
    各类交易商数量(总计为609家)
        157      162      170      161      227      411      486
    (完) (整理 郑茵 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐