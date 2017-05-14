CFTC报告：CBOT玉米期货5月9日持仓报告(表)

美国金融：达拉斯联储总裁柯普朗称公债收益率偏低证明升息需谨慎
路透旧金山6月20日 - 达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，由于美国10年期公债收益率处于目前的低位，美国联邦储备理事会(FED/美联储)在进一步升息时需谨慎行事。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年5月9日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报 告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,357,901口) 365,703 465,510 195,597 635,257 538,631 1196557 1199738 161,344 158,163 较5月2日变动(未平仓合约：增加31,739口) 1,941 25,031 17,553 10,402 -12,922 29,896 29,662 1,843 2,077 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 26.9 34.3 14.4 46.8 39.7 88.1 88.4 11.9 11.6 各类交易商数量(总计为718家) 188 146 179 254 292 538 542 (完) (整理 郑茵 审校 于春红)
路透旧金山6月20日 - 达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，由于美国10年期公债收益率处于目前的低位，美国联邦储备理事会(FED/美联储)在进一步升息时需谨慎行事。
根据初步收盘数据，道琼工业指数收低61.85点，或0.29%，至21,467.14点；标准普尔500指数下跌16.43点，或0.67%，至2,437.03点；纳斯达克指数收跌50.98点，或0.82%，至6,188.03点。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
* 波士顿联储总裁罗森格伦：低利率对金融稳定构成风险 * 美国五年和30年期公债收益率差收缩至2007年以来最窄水平 * 芝加哥联储总埃文斯担忧通胀低迷 路透纽约6月20日 - 美国公债收益率曲线周二呈2007年12月以来最缓 水平，因更多美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表鹰派讲话，导致 中期公债跑输长债，后者因通胀回落而受到支撑。 波士顿联储总裁罗森格伦周二表示，美国及全球其它国家和地区的低 利率时代给金融稳定构成风险，央行官员必须将这些担忧纳入决策考量。 周一，美国纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，现在停止升息将会损 害经济，4.3%的失业率及大约1.5%的通胀率“其实是很不错的环境”。 “越多联储官员发出如这样强烈的鹰派讯息，公债收益率曲线放缓的 幅度就越大，”BMO Capital Markets的利率策略师Aaron Kohli表示。 五年/30年期公债收益率差 周二收窄至96个基点，为2 007年12月以来最窄水平。