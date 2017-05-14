版本:
中国
市场报道 | 2017年 5月 14日 星期日 10:28 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货5月9日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年5月9日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报
告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,357,901口)
    365,703  465,510  195,597  635,257  538,631  1196557  1199738  161,344 158,163
    
    较5月2日变动(未平仓合约：增加31,739口)
    
      1,941   25,031   17,553   10,402  -12,922   29,896   29,662    1,843   2,077
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       26.9     34.3     14.4     46.8     39.7     88.1     88.4     11.9    11.6
    
    各类交易商数量(总计为718家)
        188      146      179      254      292      538      542
    (完) (整理 郑茵 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐