版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 26日 星期日 16:36 BJT

CFTC报告：COMEX期金3月21日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年3月21日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报
告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(446,880口)
    219,719  103,467   82,582  101,282  230,279  403,583  416,328   43,297  30,552
    
    较3月14日变动(未平仓合约：增加20,710口)
    
      9,404     -810   13,494   -1,253    4,457   21,645   17,141     -935   3,569
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       49.2     23.2     18.5     22.7     51.5     90.3     93.2      9.7     6.8
    
    各类交易商数量(总计为326家)
        161       95       90       46       50      245      202
    (完) (整理 李爽  审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐