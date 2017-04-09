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市场报道 | 2017年 4月 9日 星期日 16:30 BJT

CFTC报告：COMEX期铜4月4日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年4月4日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，
以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(277,949口)
    111,665   84,797   52,477   97,060  126,943  261,202  264,217   16,747  13,732
    
    较3月28日变动(未平仓合约：增加4,633口)
    
       -376    2,621    5,828   -3,138   -2,898    2,314    5,551    2,319    -918
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       40.2     30.5     18.9     34.9     45.7     94.0     95.1      6.0     4.9
    
    各类交易商数量(总计为300家)
        120       89       97       50       55      232      200
    (完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
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