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市场报道 | 2017年 6月 18日 星期日 10:10 BJT

CFTC报告：COMEX期铜6月13日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年6月13日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，
以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(260,631口)
    108,011   89,213   36,288   98,675  119,272  242,974  244,773   17,657  15,858
    
    较6月6日变动(未平仓合约：增加6,988口)
    
     10,617    4,545    4,688   -8,760   -1,489    6,545    7,744      443    -756
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       41.4     34.2     13.9     37.9     45.8     93.2     93.9      6.8     6.1
    
    各类交易商数量(总计为295家)
        105      106       73       57       53      212      194
    (完) (整理 李爽  审校 张涛)
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