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市场报道 | 2017年 6月 18日 星期日 10:07 BJT

CFTC报告：COMEX期金6月13日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报
告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(471,134口)
    297,178  106,904   28,577  105,193  308,804  430,948  444,285   40,186  26,849
    
    较6月6日变动(未平仓合约：减少22,907口)
    
    -15,062     -871     -898   -3,105  -15,848  -19,065  -17,617   -3,842  -5,290
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       63.1     22.7      6.1     22.3     65.5     91.5     94.3      8.5     5.7
    
    各类交易商数量(总计为355家)
        174       99       80       48       58      259      206
    (完) (整理 李爽  审校 张涛)
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