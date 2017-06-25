CFTC报告：COMEX期铜6月20日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年6月20日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(271,774口) 103,559 90,780 45,262 105,947 120,070 254,768 256,112 17,006 15,662 较6月13日变动(未平仓合约：增加11,143口) -4,452 1,567 8,974 7,272 798 11,794 11,339 -651 -196 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 38.1 33.4 16.7 39.0 44.2 93.7 94.2 6.3 5.8 各类交易商数量(总计为295家) 106 100 88 52 52 220 198 (完) (编译 许娜；审校 李春喜)