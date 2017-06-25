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市场报道 | 2017年 6月 25日 星期日 15:32 BJT

CFTC报告：COMEX期铜6月20日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年6月20日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，
以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(271,774口)
    103,559   90,780   45,262  105,947  120,070  254,768  256,112   17,006  15,662
    
    较6月13日变动(未平仓合约：增加11,143口)
     -4,452    1,567    8,974    7,272      798   11,794   11,339     -651    -196
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
       38.1     33.4     16.7     39.0     44.2     93.7     94.2      6.3     5.8
    
    各类交易商数量(总计为295家)
        106      100       88       52       52      220      198
    (完) (编译 许娜；审校 李春喜)
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