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市场报道 | 2017年 6月 25日 星期日 15:41 BJT

CFTC报告：COMEX期金6月20日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月20日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报
告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(445,841口)
    252,620  101,945   39,733  110,287  275,303  402,640  416,981   43,201  28,860
    
    较6月13日变动(未平仓合约：减少25,293口)  
    -44,558   -4,959   11,156    5,094  -33,501  -28,308  -27,304    3,015   2,011
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
       56.7     22.9      8.9     24.7     61.7     90.3     93.5      9.7     6.5
    
    各类交易商数量(总计为342家)
        168       94       79       50       55      250      201
    (完) (编译 许娜；审校 李春喜)
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