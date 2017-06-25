CFTC报告：COMEX期金6月20日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月20日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报 告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(445,841口) 252,620 101,945 39,733 110,287 275,303 402,640 416,981 43,201 28,860 较6月13日变动(未平仓合约：减少25,293口) -44,558 -4,959 11,156 5,094 -33,501 -28,308 -27,304 3,015 2,011 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 56.7 22.9 8.9 24.7 61.7 90.3 93.5 9.7 6.5 各类交易商数量(总计为342家) 168 94 79 50 55 250 201 (完) (编译 许娜；审校 李春喜)