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市场报道 | 2017年 2月 19日 星期日 10:43 BJT

CFTC报告：COMEX期金2月14日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报
告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(415,128口)
    212,259  102,507   57,432  105,674  233,462  375,365  393,401   39,763  21,727
    
    较2月7日变动(未平仓合约：减少415口)
    
     -4,149    3,248    5,685     -350   -6,708    1,186    2,225   -1,601  -2,640
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       51.1     24.7     13.8     25.5     56.2     90.4     94.8      9.6     5.2
    
    各类交易商数量(总计为348家)
        169      106       78       46       50      250      200
    (完) (编译 郑茵 审校 李春喜)
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