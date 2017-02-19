CFTC报告：COMEX期金2月14日持仓报告(表)

标题新闻：美国参议院共和党领袖麦康奈尔预计要通过医改议案前路艰难，但对税改较为乐观
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以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报 告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(415,128口) 212,259 102,507 57,432 105,674 233,462 375,365 393,401 39,763 21,727 较2月7日变动(未平仓合约：减少415口) -4,149 3,248 5,685 -350 -6,708 1,186 2,225 -1,601 -2,640 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 51.1 24.7 13.8 25.5 56.2 90.4 94.8 9.6 5.2 各类交易商数量(总计为348家) 169 106 78 46 50 250 200 (完) (编译 郑茵 审校 李春喜)
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路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。