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市场报道 | 2017年 2月 19日 星期日 10:50 BJT

CFTC报告：COMEX期铜2月14日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，
以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(296,125口)
    131,446   86,203   52,917   92,457  140,974  276,820  280,094   19,305  16,031
    
    较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口)
    
        420    6,736    2,390     -875   -7,010    1,935    2,116    2,266   2,085
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       44.4     29.1     17.9     31.2     47.6     93.5     94.6      6.5     5.4
    
    各类交易商数量(总计为324家)
        133       99       80       53       60      239      200
    (完) (编译 郑茵 审校 李春喜)
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