CFTC报告：COMEX期铜4月25日持仓报告(表)

香港股市：黑色暴雨警告期间证券及衍生产品市场如常交易--港交所
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(260,513口) 103,581 91,123 38,772 101,785 113,775 244,138 243,670 16,375 16,843 较4月18日变动(未平仓合约：减少14,888口) -2,711 874 -5,958 -1,673 -8,075 -10,342 -13,159 -4,546 -1,729 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 39.8 35.0 14.9 39.1 43.7 93.7 93.5 6.3 6.5 各类交易商数量(总计为287家) 120 81 72 55 51 218 179 (完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)