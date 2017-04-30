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市场报道 | 2017年 4月 30日 星期日 13:48 BJT

CFTC报告：COMEX期铜4月25日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，
以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(260,513口)
    103,581   91,123   38,772  101,785  113,775  244,138  243,670   16,375  16,843
    
    较4月18日变动(未平仓合约：减少14,888口)
    
     -2,711      874   -5,958   -1,673   -8,075  -10,342  -13,159   -4,546  -1,729
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       39.8     35.0     14.9     39.1     43.7     93.7     93.5      6.3     6.5
    
    各类交易商数量(总计为287家)
        120       81       72       55       51      218      179
    (完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
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