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市场报道 | 2017年 5月 14日 星期日 10:08 BJT

CFTC报告：COMEX期金5月9日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年5月9日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报
告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(433,033口)
    236,115   86,109   46,859  104,960  269,382  387,934  402,350   45,099  30,683
    
    较5月2日变动(未平仓合约：减少28,872口)
    
    -39,917     -289    4,822    5,906  -33,658  -29,189  -29,125      317     253
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       54.5     19.9     10.8     24.2     62.2     89.6     92.9     10.4     7.1
    
    各类交易商数量(总计为336家)
        157      103       89       46       53      244      211
    (完) (整理 郑茵 审校 于春红)
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