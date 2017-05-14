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市场报道 | 2017年 5月 14日 星期日 10:28 BJT

CFTC报告：COMEX期铜5月9日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年5月9日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，
以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(243,123口)
     98,601   90,520   35,304   92,701  101,001  226,606  226,825   16,517  16,298
    
    较5月2日变动(未平仓合约：减少5,520口)
    
     -6,254    4,203      156      355  -10,827   -5,743   -6,468      223     948
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       40.6     37.2     14.5     38.1     41.5     93.2     93.3      6.8     6.7
    
    各类交易商数量(总计为282家)
        118       86       67       54       44      209      172
    (完) (整理 郑茵 审校 于春红)
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