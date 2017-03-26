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市场报道 | 2017年 3月 26日 星期日 16:37 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货3月21日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年3月21日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以
50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(278,130口)
    140,559   19,766   33,544   85,006  212,164  259,109  265,474   19,021  12,656
    
    较3月14日变动(未平仓合约：增加3,424口)
    
       -841    3,569    2,154    1,689   -4,287    3,002    1,436      422   1,988
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       50.5      7.1     12.1     30.6     76.3     93.2     95.4      6.8     4.6
    
    各类交易商数量(总计为300家)
        149       59       77       59       62      250      166
    (完) (整理 李爽  审校 艾茂林)
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