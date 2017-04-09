CFTC报告：ICE棉花期货4月4日持仓报告(表)

芝加哥期市：玉米期货收涨，受助于技术性买盘和美国中西部天气不佳

路透芝加哥5月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收涨， 交易商称，因现货月合约 前一日下跌1.5%后出现技术性买盘，以及 预报称未来几天美国中西部气温偏低、多雨，引发市场担忧。 CBOT-7月玉米期货 收涨1-3/4美分，报每蒲式耳3.71-1/4美元， 盘中走势振荡。 美国中西部降雨过度可能导致部分农田再播种活动停滞，并威胁部分 区域的产量前景。 在农业部周四公布出口销售数据前，接受路透调查的分析师预计，报 告将显示上周出口销售美国玉米60-110万吨。 今日CBOT玉米期货成交量预计为143,399口。(完) (编译 母红; 审校 李军)