版本:
中国
市场报道 | 2017年 4月 9日 星期日 16:33 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货4月4日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月4日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以5
0,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(277,475口)
    126,710   25,230   37,296   96,443  200,572  260,449  263,098   17,026  14,377
    
    较3月28日变动(未平仓合约：减少4,178口)
    
    -12,333    3,067    1,175    8,635  -10,487   -2,523   -6,245   -1,655   2,067
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       45.7      9.1     13.4     34.8     72.3     93.9     94.8      6.1     5.2
    
    各类交易商数量(总计为311家)
        149       73       87       62       64      254      187
    (完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐