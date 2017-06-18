CFTC报告：ICE棉花期货6月13日持仓报告(表)

芝加哥期市：CBOT大豆多数收低，因美国天气对作物有利及玉米期货下滑

路透芝加哥6月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货 周 五收高1/2美分，报每蒲式耳9.04－1/2美元，但多数其他合约小幅收低， 交易商称，因预报显示美国天气对作物生长有利，且玉米期货大跌。 近月大豆期货 盘中一度跌至去年6月30日来最低，之后收复失地 。分析师预计，美国农业部在月底将公布的年度种植报告中将证实，今年 美国农户大豆播种面积创纪录高位。 CBOT-7月豆粕合约 收跌0.2美元，报每短吨293.60美元。CBOT- 7月豆油合约 收高0.06美分，报每磅31.61美分。 今日CBOT大豆预估成交量为300,634口，豆粕为145,991口，豆油为14 7,269口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)