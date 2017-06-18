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市场报道 | 2017年 6月 18日 星期日 10:08 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货6月13日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50
,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(234,543口)
    102,081   26,537   21,523   96,424  174,350  220,028  222,410   14,515  12,133
    
    较6月6日变动(未平仓合约：减少255口)
    
     -6,629    3,419    3,943    3,724   -9,926    1,038   -2,564   -1,293   2,309
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       43.5     11.3      9.2     41.1     74.3     93.8     94.8      6.2     5.2
    
    各类交易商数量(总计为285家)
        132       63       62       61       64      226      164
    (完) (整理 李爽  审校 张涛)
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