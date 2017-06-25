CFTC报告：ICE棉花期货6月20日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月20日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以 50,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(206,774口) 85,737 34,941 14,535 93,422 144,913 193,694 194,389 13,080 12,385 较6月13日变动(未平仓合约：减少27,769口) -16,344 8,404 -6,988 -3,002 -29,437 -26,334 -28,021 -1,435 252 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 41.5 16.9 7.0 45.2 70.1 93.7 94.0 6.3 6.0 各类交易商数量(总计为261家) 110 64 55 62 57 199 157 (完) (编译 许娜；审校 李春喜)