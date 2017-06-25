CFTC报告：ICE棉花期货6月20日持仓报告(表)

中国个股：万达电影称控股股东已通过二级市场增持逾1亿元公司股票
路透北京6月26日 - 中国万达集团旗下上市公司--万达电影股份有限公司周一公告称，截止6月26日，控股股东北京万达投资有限公司通过深交所交易系统增持公司股份共计2,000,574股，占公司总股本的0.17%，增持金额为1.07亿元人民币。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月20日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以 50,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(206,774口) 85,737 34,941 14,535 93,422 144,913 193,694 194,389 13,080 12,385 较6月13日变动(未平仓合约：减少27,769口) -16,344 8,404 -6,988 -3,002 -29,437 -26,334 -28,021 -1,435 252 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 41.5 16.9 7.0 45.2 70.1 93.7 94.0 6.3 6.0 各类交易商数量(总计为261家) 110 64 55 62 57 199 157 (完) (编译 许娜；审校 李春喜)
路透北京6月26日 - 中国万达集团旗下上市公司--万达电影股份有限公司周一公告称，截止6月26日，控股股东北京万达投资有限公司通过深交所交易系统增持公司股份共计2,000,574股，占公司总股本的0.17%，增持金额为1.07亿元人民币。
路透柏林6月26日 - 德国智库IFO周一公布的报告显示，德国6月企业景气意外上升至纪录高位，这个新迹象反映出，企业管理者对于德国经济成长前景感到更加乐观。
路透伦敦6月26日 - 英镑周一升至一周最高水平，投资者对英国央行可能加息的预期升温、以及首相特雷莎梅或能达成协议组建政府的前景，令英镑保持高位。