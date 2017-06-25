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市场报道 | 2017年 6月 25日 星期日 15:41 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货6月20日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月20日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以
50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(206,774口)
     85,737   34,941   14,535   93,422  144,913  193,694  194,389   13,080  12,385
    
    较6月13日变动(未平仓合约：减少27,769口)
    -16,344    8,404   -6,988   -3,002  -29,437  -26,334  -28,021   -1,435     252
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
       41.5     16.9      7.0     45.2     70.1     93.7     94.0      6.3     6.0
    
    各类交易商数量(总计为261家)
        110       64       55       62       57      199      157
    (完) (编译 许娜；审校 李春喜)
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