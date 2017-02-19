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市场报道 | 2017年 2月 19日 星期日 10:44 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货2月14日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以
50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(282,058口)
    144,606   19,394   27,638   89,911  225,379  262,155  272,411   19,903   9,647
    
    较2月7日变动(未平仓合约：减少1,473口)
    
      2,554   -6,171     -513   -2,083    5,308      -42   -1,376   -1,431     -97
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       51.3      6.9      9.8     31.9     79.9     92.9     96.6      7.1     3.4
    
    各类交易商数量(总计为316家)
        167       52       73       62       67      260      169
    (完) (编译 郑茵 审校 李春喜)
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