CFTC报告：ICE棉花期货2月14日持仓报告(表)

标题新闻：美国参议院共和党领袖麦康奈尔预计要通过医改议案前路艰难，但对税改较为乐观
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以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以 50,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(282,058口) 144,606 19,394 27,638 89,911 225,379 262,155 272,411 19,903 9,647 较2月7日变动(未平仓合约：减少1,473口) 2,554 -6,171 -513 -2,083 5,308 -42 -1,376 -1,431 -97 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 51.3 6.9 9.8 31.9 79.9 92.9 96.6 7.1 3.4 各类交易商数量(总计为316家) 167 52 73 62 67 260 169 (完) (编译 郑茵 审校 李春喜)
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路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。