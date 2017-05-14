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市场报道 | 2017年 5月 14日 星期日 10:07 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货5月9日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年5月9日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以5
0,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(257,824口)
    129,604   25,668   23,863   86,419  193,263  239,886  242,794   17,938  15,030
    
    较5月2日变动(未平仓合约：减少2,234口)
    
     -3,014   -2,087     -339      799   -1,341   -2,554   -3,767      320   1,533
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       50.3     10.0      9.3     33.5     75.0     93.0     94.2      7.0     5.8
    
    各类交易商数量(总计为299家)
        138       71       63       59       62      233      167
    (完) (整理 郑茵 审校 于春红)
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