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市场报道 | 2017年 3月 26日 星期日 16:38 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货3月21日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年3月21日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(2,194,206口)
    659,029  240,512  652,678  776,277  1209714  2087984  2102904  106,222  91,302 
    
    较3月14日变动(未平仓合约：减少46,055口)
    
    -27,997  -12,714  -12,368      935  -13,034  -39,430  -38,116   -6,625  -7,939
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       30.0     11.0     29.7     35.4     55.1     95.2     95.8      4.8     4.2
    
    各类交易商数量(总计为441家)
        176      113      185      101      116      367      349
    (完) (整理 李爽  审校 艾茂林)
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