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市场报道 | 2017年 4月 9日 星期日 16:32 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货4月4日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年4月4日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(2,213,064口)
    649,987  241,605  711,818  748,325  1154097  2110130  2107520  102,934 105,544 
    
    较3月28日变动(未平仓合约：减少9,398口)
    
      2,006   -8,296   19,644  -30,010  -34,327   -8,360  -22,979   -1,038  13,581
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.4     10.9     32.2     33.8     52.1     95.3     95.2      4.7     4.8
    
    各类交易商数量(总计为452家)
        170      123      195      104      120      374      368
    (完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
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