CFTC报告：NYMEX原油期货4月4日持仓报告(表)

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因空头回补
路透芝加哥5月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收涨3美分，报每蒲式耳4.32-1/2美元，分析师称，主要为技术性交易。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年4月4日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,213,064口) 649,987 241,605 711,818 748,325 1154097 2110130 2107520 102,934 105,544 较3月28日变动(未平仓合约：减少9,398口) 2,006 -8,296 19,644 -30,010 -34,327 -8,360 -22,979 -1,038 13,581 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 29.4 10.9 32.2 33.8 52.1 95.3 95.2 4.7 4.8 各类交易商数量(总计为452家) 170 123 195 104 120 374 368 (完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透芝加哥5月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收涨3美分，报每蒲式耳4.32-1/2美元，分析师称，主要为技术性交易。
路透芝加哥5月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收涨， 交易商称，因现货月合约 前一日下跌1.5%后出现技术性买盘，以及 预报称未来几天美国中西部气温偏低、多雨，引发市场担忧。 CBOT-7月玉米期货 收涨1-3/4美分，报每蒲式耳3.71-1/4美元， 盘中走势振荡。 美国中西部降雨过度可能导致部分农田再播种活动停滞，并威胁部分 区域的产量前景。 在农业部周四公布出口销售数据前，接受路透调查的分析师预计，报 告将显示上周出口销售美国玉米60-110万吨。 今日CBOT玉米期货成交量预计为143,399口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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