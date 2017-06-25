CFTC报告：NYMEX原油期货6月20日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月20日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,118,015口) 628,548 299,784 588,412 783,406 1143120 2000366 2031316 117,649 86,699 较6月13日变动(未平仓合约：减少58,725口) -10,761 19,474 -53,793 -5,583 -21,874 -70,137 -56,193 11,412 -2,532 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 29.7 14.2 27.8 37.0 54.0 94.4 95.9 5.6 4.1 各类交易商数量(总计为436家) 164 122 180 102 114 363 341 (完) (编译 许娜；审校 李春喜)