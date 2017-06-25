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市场报道 | 2017年 6月 25日 星期日 15:40 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货6月20日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月20日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(2,118,015口)
    628,548  299,784  588,412  783,406  1143120  2000366  2031316  117,649  86,699 
    
    较6月13日变动(未平仓合约：减少58,725口)  
    -10,761   19,474  -53,793   -5,583  -21,874  -70,137  -56,193   11,412  -2,532
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
       29.7     14.2     27.8     37.0     54.0     94.4     95.9      5.6     4.1
    
    各类交易商数量(总计为436家)
        164      122      180      102      114      363      341
    (完) (编译 许娜；审校 李春喜)
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