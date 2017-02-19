CFTC报告：NYMEX原油期货2月14日持仓报告(表)

标题新闻：美国参议院共和党领袖麦康奈尔预计要通过医改议案前路艰难，但对税改较为乐观
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,183,943口) 683,254 174,798 659,857 734,170 1260587 2077281 2095242 106,662 88,701 较2月7日变动(未平仓合约：减少7,215口) 21,325 -10,141 -59,116 50,545 72,479 12,754 3,222 -19,969 -10,437 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 31.3 8.0 30.2 33.6 57.7 95.1 95.9 4.9 4.1 各类交易商数量(总计为419家) 167 93 184 103 124 360 341 (完) (编译 郑茵 审校 李春喜)
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路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。