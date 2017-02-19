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市场报道 | 2017年 2月 19日 星期日 10:46 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货2月14日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(2,183,943口)
    683,254  174,798  659,857  734,170  1260587  2077281  2095242  106,662  88,701 
    
    较2月7日变动(未平仓合约：减少7,215口)
    
     21,325  -10,141  -59,116   50,545   72,479   12,754    3,222  -19,969 -10,437
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       31.3      8.0     30.2     33.6     57.7     95.1     95.9      4.9     4.1
    
    各类交易商数量(总计为419家)
        167       93      184      103      124      360      341
    (完) (编译 郑茵 审校 李春喜)
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