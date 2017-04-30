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市场报道 | 2017年 4月 30日 星期日 13:52 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货4月25日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(2,188,272口)
    618,756  206,934  727,305  738,168  1171793  2084229  2106032  104,043  82,240 
    
    较4月18日变动(未平仓合约：增加26,838口)
    
    -19,094   12,967   28,020    9,844   -1,781   18,770   39,206    8,068 -12,368
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       28.3      9.5     33.2     33.7     53.5     95.2     96.2      4.8     3.8
    
    各类交易商数量(总计为435家)
        169      113      192      104      119      366      354
    (完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
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