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市场报道 | 2017年 5月 14日 星期日 10:17 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货5月9日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年5月9日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(2,276,413口)
    655,196  326,445  678,535  832,830  1172624  2166561  2177604  109,852  98,809 
    
    较5月2日变动(未平仓合约：增加60,882口)
    
     24,504   68,897  -24,451   76,076    6,010   76,129   50,456  -15,247  10,426
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       28.8     14.3     29.8     36.6     51.5     95.2     95.7      4.8     4.3
    
    各类交易商数量(总计为473家)
        186      132      191      108      119      389      370
    (完) (整理 郑茵 审校 于春红)
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