CFTC报告：NYMEX原油期货5月9日持仓报告(表)

美国股市：道琼工业指数收低0.29%，纳斯达克指数下跌0.82%
根据初步收盘数据，道琼工业指数收低61.85点，或0.29%，至21,467.14点；标准普尔500指数下跌16.43点，或0.67%，至2,437.03点；纳斯达克指数收跌50.98点，或0.82%，至6,188.03点。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年5月9日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,276,413口) 655,196 326,445 678,535 832,830 1172624 2166561 2177604 109,852 98,809 较5月2日变动(未平仓合约：增加60,882口) 24,504 68,897 -24,451 76,076 6,010 76,129 50,456 -15,247 10,426 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 28.8 14.3 29.8 36.6 51.5 95.2 95.7 4.8 4.3 各类交易商数量(总计为473家) 186 132 191 108 119 389 370 (完) (整理 郑茵 审校 于春红)
根据初步收盘数据，道琼工业指数收低61.85点，或0.29%，至21,467.14点；标准普尔500指数下跌16.43点，或0.67%，至2,437.03点；纳斯达克指数收跌50.98点，或0.82%，至6,188.03点。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
* 波士顿联储总裁罗森格伦：低利率对金融稳定构成风险 * 美国五年和30年期公债收益率差收缩至2007年以来最窄水平 * 芝加哥联储总埃文斯担忧通胀低迷 路透纽约6月20日 - 美国公债收益率曲线周二呈2007年12月以来最缓 水平，因更多美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表鹰派讲话，导致 中期公债跑输长债，后者因通胀回落而受到支撑。 波士顿联储总裁罗森格伦周二表示，美国及全球其它国家和地区的低 利率时代给金融稳定构成风险，央行官员必须将这些担忧纳入决策考量。 周一，美国纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，现在停止升息将会损 害经济，4.3%的失业率及大约1.5%的通胀率“其实是很不错的环境”。 “越多联储官员发出如这样强烈的鹰派讯息，公债收益率曲线放缓的 幅度就越大，”BMO Capital Markets的利率策略师Aaron Kohli表示。 五年/30年期公债收益率差 周二收窄至96个基点，为2 007年12月以来最窄水平。
* 美元兑欧元和日圆触及三周高位 * 共和党资深议员高调谈论今年通过美国税务改革的可能性 * 英镑下跌，此前英国央行总裁卡尼的讲话降低了升息预期 * 纽约联储总裁杜德利预期美国薪资和通胀将反弹 路透纽约6月20日 - 美元兑一篮子货币周二触及一个月高位，因市场 认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年可能再升息一次，英镑急跌， 此前英国央行总裁的讲话给英国接近升息的观点浇了冷水。 美元走高，此前纽约联储总裁杜德利称，近几个月美国通胀率略低， 但随着就业市场持续改善，通胀应会随着薪资一起上升。 如果美国通胀反弹，将为美联储年底前再次升息开启大门。美联储在今年 已升息两次。 上周三美联储一如预期将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1. 00-1.25%。 “上周美联储公布了基调鹰派的政策声明。似乎市场出现延迟的反应 ，美元被超卖，”道明证券资深汇市策略师Mazen Issa说。 在上周美联储举行政策会议后，几位政策制定者对未来几个月