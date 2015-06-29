凯雷将以1.2亿美元入股安能物流 把握中国电商热潮商机

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透香港6月28日 - 凯雷投资集团(Carlyle Group) (CG.O)周日同意以1.20亿美元收购安能物流部分股权，但具体份额不详，希望能在中国电商业务热潮中获益。
凯雷称这项交易预计在第三季完成，所需资金将由凯雷旗下凯雷亚洲增长基金IV进行融资。
安能物流成立于2010年，运营配送中心，以及定位于15-3,000公斤的零担货运领域。
根据其官网，安能物流之前已获得来自红杉资本和和美国华平投资集团的投资资金。(完)
(编译 李婷仪 审校 于春红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。