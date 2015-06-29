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国际财经 | 2015年 6月 29日 星期一 10:24 BJT

凯雷将以1.2亿美元入股安能物流 把握中国电商热潮商机

路透香港6月28日 - 凯雷投资集团(Carlyle Group) (CG.O)周日同意以1.20亿美元收购安能物流部分股权，但具体份额不详，希望能在中国电商业务热潮中获益。

凯雷称这项交易预计在第三季完成，所需资金将由凯雷旗下凯雷亚洲增长基金IV进行融资。

安能物流成立于2010年，运营配送中心，以及定位于15-3,000公斤的零担货运领域。

根据其官网，安能物流之前已获得来自红杉资本和和美国华平投资集团的投资资金。(完)

(编译 李婷仪 审校 于春红)

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