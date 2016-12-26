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中国财经 | 2016年 12月 26日 星期一 10:34 BJT

广发银行称侨兴债涉及的惠州分行保函系伪造 已报案

路透上海12月26日 - 中国侨兴私募债违约事件继续发酵，该事件所涉当事人之一的广发银行周一公告称，经该行鉴定，该事件中涉及的广发银行惠州分行保函文件等均系伪造，该行已向当地公安机关报案，

广发银行公告称，针对近期有不法分子假冒惠州分行名义出具虚假银行履约保函一事，该行高度关注，立即组织调查。经该行鉴定，相关担保文件、公章、私章均系伪造。鉴于该事件涉嫌金融诈骗，该行已向当地公安机关报案，一切以公安机关调查结论为准。

近日，在蚂蚁金服招财宝平台上出售理财产品所涉的侨兴电讯和侨兴电信两期私募债无法按期还款，这两款债券由浙商财险提供本金及收益的到期兑付提供货币债务履约保证保险。据国内媒体报导，浙商财险稍早声称，当时其在提供履约险的同时，又与广发银行惠州分行签订了反担保的保函，涉及金额约10亿元人民币。（完）

详情可点选广发银行公告　here　

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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