广发银行称侨兴债涉及的惠州分行保函系伪造 已报案

近日，在蚂蚁金服招财宝平台上出售理财产品所涉的侨兴电讯和侨兴电信两期私募债无法按期还款，这两款债券由浙商财险提供本金及收益的到期兑付提供货币债务履约保证保险。据国内媒体报导，浙商财险稍早声称，当时其在提供履约险的同时，又与广发银行惠州分行签订了反担保的保函，涉及金额约10亿元人民币。（完）