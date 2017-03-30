葛洲坝去年净利增长26.55% 拟投资2亿美元收购巴西供水项目

新闻稿：穆迪将中国评级从Aa3下调至A1 展望从负面调整为稳定
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。
路透上海3月30日 - 大型基建企业--中国葛洲坝集团股份有限公司(600068.SS)周四公告，2016年实现净利润33.95亿元人民币，同比增长26.55%；另外，拟投资约2亿美元收购巴西一供水项目相关的特许经营权。
公告称，拟收购项目为巴西Andrade Gutierrez Engenharia S.A.和Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.两公司共同持有的巴西圣保罗圣诺伦索供水系统公司100%股权，意向价格为4.57亿巴西雷亚尔(约1.47亿美元)；加上后续资本金投入等，收购所需投入总额不超过6.20亿巴西雷亚尔(约2亿美元)。
是次收购标的项目位于巴西圣保罗州，工程内容包括原水取水泵站、引水管道、水处理厂和输水管线。为PPP项目，建成后向圣保罗水务公司供水，特许经营期25年。按上述条件收购后，经测算投资内部收益率10.7%，资本金内部收益率15.3%，投资回收期9.8年。
葛洲坝表示，本项目预期收益良好、风险可控，属于公司拟发展的产业，符合海外投资发展方向，有助于拓展巴西PPP项目投资和工程承包市场。
公司发布的2017年主要指标计划中，合同签约计划为2,400亿元，营业收入计划1,200亿元，投资计划644亿元。
葛洲坝周四早盘报12.22元，涨0.15%，或1.24%，此前三个月累计涨幅逾三成。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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