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中国财经 | 2017年 3月 30日 星期四 09:51 BJT

葛洲坝去年净利增长26.55% 拟投资2亿美元收购巴西供水项目

路透上海3月30日 - 大型基建企业--中国葛洲坝集团股份有限公司(600068.SS)周四公告，2016年实现净利润33.95亿元人民币，同比增长26.55%；另外，拟投资约2亿美元收购巴西一供水项目相关的特许经营权。

公告称，拟收购项目为巴西Andrade Gutierrez Engenharia S.A.和Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.两公司共同持有的巴西圣保罗圣诺伦索供水系统公司100%股权，意向价格为4.57亿巴西雷亚尔(约1.47亿美元)；加上后续资本金投入等，收购所需投入总额不超过6.20亿巴西雷亚尔(约2亿美元)。

是次收购标的项目位于巴西圣保罗州，工程内容包括原水取水泵站、引水管道、水处理厂和输水管线。为PPP项目，建成后向圣保罗水务公司供水，特许经营期25年。按上述条件收购后，经测算投资内部收益率10.7%，资本金内部收益率15.3%，投资回收期9.8年。

葛洲坝表示，本项目预期收益良好、风险可控，属于公司拟发展的产业，符合海外投资发展方向，有助于拓展巴西PPP项目投资和工程承包市场。

公司发布的2017年主要指标计划中，合同签约计划为2,400亿元，营业收入计划1,200亿元，投资计划644亿元。

葛洲坝周四早盘报12.22元，涨0.15%，或1.24%，此前三个月累计涨幅逾三成。(完)

参看详情，可点选上海证券交易所网站 here

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(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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