中国企业：万达体育旗下世界铁人公司收购摇滚马拉松创立公司CGI

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海6月5日 - 中国首富王健林拥有的万达体育旗下世界铁人公司（IRONMAN）近日宣布，收购举办“摇滚马拉松”系列赛的Competitor Group Holdings, Inc. (CGI)。收购完成后，万达体育耐力运动的版图将增加重量级IP，进一步巩固万达体育作为世界耐力运动领先者的地位。
万达集团网站刊登新闻稿称，此番收购CGI，将在中国落地此项极富特色的路跑赛事，推动大众参与型耐力运动在中国的发展。
世界铁人公司首席执行官安德鲁·梅西克表示，“作为全球公认的耐力运动品牌，收购全球最大的跑步平台，让我们在跑步运动未来的全球发展中处于一个积极的位置。”
CGI拥有超过30个世界级的赛事，其中包括旗舰赛事--摇滚马拉松系列赛，每年有超过60万名运动员参加。IRONMAN在全球范围内拥有或经营着超过20个跑步比赛，包括新加坡马拉松赛、奥克兰马拉松赛等。
万达集团4月末与雅培世界马拉松大满贯联盟（WMM）在北京签订战略合作协议。未来10年，万达将在亚太地区举办三个世界马拉松大满贯赛事，其中一站赛事将落户中国。
王健林此前在接受路透专访时表示，娱乐和体育公司是未来公司收购目标，若标的合适，万达对收购没有预算上限。万达体育已是世界最大的体育公司之一，成为国际足联、国际篮联等十多个世界体育组织全球或中国独家商业伙伴，在全球超过20个国家运营足球、冰雪、自行车、篮球、铁人三项等二十多项体育运动。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为