中广核以23亿美元收购马来西亚1MDB旗下电力资产

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透吉隆坡11月23日 - 马来西亚国有基金一马发展(1MDB)同意作价23亿美元现金，将旗下能源业务出售给中国广核集团有限公司(中广核，CGN)。一马发展需要削减债务，并重建投资者对该国的信心。
国际范围对一马发展的反腐调查、疲弱的全球能源价格以及中国需求减弱，打击了马来西亚投资者的信心，并重创马币(林吉特)。一马发展否认涉及不法行为。
身兼一马发展顾问委员会负责人职务的马来西亚总理纳吉布承受了巨大压力，反对者认为一马发展高达110亿美元的债务是因管理不当所致，要求纳吉布辞职。巨大的债务是马币今年下跌19%的因素之一，马币是亚洲表现最差的货币。
“一马发展(出售资产)的消息至少解决了影响马币的一个问题，”瑞信驻新加坡分析师Michael Wan周一表示，出售资产明确的时间表本身就是一个利好。
收购的消息在周一宣布，几个小时之前中国总理李克强刚刚结束对马来西亚的访问。李克强与纳吉布举行了双边讨论。
中广核说，将承担一马发展电力部门--埃德拉全球能源公司的所有债务，交易料在2月完成。埃德拉全球能源公司是孟加拉和埃及最大的独立电厂，在马来西亚为第二大。
分析师称，交易将大幅降低一马发展的债务，但该公司没有说明会降低多少。
周一的协议支持一马发展的重组计划。一马发展按计划将出售所有资产，最终解散。
埃德拉能源在阿联酋(UAE)和巴基斯坦也有合资资产，此前吸引至少六家有意收购者。
“根据一马发展之前宣布的目标，中广核在这次国际招标中明显获胜，”一马发展总裁Arul Kanda在与中广核和埃德拉能源发布的联合声明中称。
这几家公司称，这是今年马来西亚已公布的规模最大的并购交易，也是亚洲电力领域最大的交易之一。
Maybank Investment Bank是一马发展的金融顾问，Rothschild为埃德拉能源的顾问，汇丰控股(HSBC)则是中广核的顾问。(完)
(编译 李春喜/王丽鑫；审校 孙茉莉/张涛)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)