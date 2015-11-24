中广核以23亿美元收购马来西亚1MDB旗下电力资产

路透吉隆坡11月23日 - 马来西亚国有基金一马发展(1MDB)同意作价23亿美元现金，将旗下能源业务出售给中国广核集团有限公司(中广核，CGN)。一马发展需要削减债务，并重建投资者对该国的信心。

国际范围对一马发展的反腐调查、疲弱的全球能源价格以及中国需求减弱，打击了马来西亚投资者的信心，并重创马币(林吉特)。一马发展否认涉及不法行为。

身兼一马发展顾问委员会负责人职务的马来西亚总理纳吉布承受了巨大压力，反对者认为一马发展高达110亿美元的债务是因管理不当所致，要求纳吉布辞职。巨大的债务是马币今年下跌19%的因素之一，马币是亚洲表现最差的货币。

“一马发展(出售资产)的消息至少解决了影响马币的一个问题，”瑞信驻新加坡分析师Michael Wan周一表示，出售资产明确的时间表本身就是一个利好。

收购的消息在周一宣布，几个小时之前中国总理李克强刚刚结束对马来西亚的访问。李克强与纳吉布举行了双边讨论。

中广核说，将承担一马发展电力部门--埃德拉全球能源公司的所有债务，交易料在2月完成。埃德拉全球能源公司是孟加拉和埃及最大的独立电厂，在马来西亚为第二大。

分析师称，交易将大幅降低一马发展的债务，但该公司没有说明会降低多少。

周一的协议支持一马发展的重组计划。一马发展按计划将出售所有资产，最终解散。

埃德拉能源在阿联酋(UAE)和巴基斯坦也有合资资产，此前吸引至少六家有意收购者。

“根据一马发展之前宣布的目标，中广核在这次国际招标中明显获胜，”一马发展总裁Arul Kanda在与中广核和埃德拉能源发布的联合声明中称。

这几家公司称，这是今年马来西亚已公布的规模最大的并购交易，也是亚洲电力领域最大的交易之一。

Maybank Investment Bank是一马发展的金融顾问，Rothschild为埃德拉能源的顾问，汇丰控股(HSBC)则是中广核的顾问。(完)