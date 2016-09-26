中广核电力收购母公司核电等资产 总对价约99.2亿元人民币

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月26日 - 中国最大核电企业--中广核电力(1816.HK)周一称，计划向母公司收购核电等资产，总对价约99.2亿元人民币。
据公告，中广核电力将收购中广核集团所持防城港核电61%股权、陆丰核电100%股权及工程公司100%股权。
中广核电力表示，代价将分期支付，目前预计将以内部资源及其他可得融资来源拨付，包括但不限于潜在债务及/或股权融资。
“通过本次收购，我们将直接控制中广核集团中所有的在运核电机组（不含联营、合营公司）。”该公司称。
收购防城港核电股权令中广核电力在运和在建装机容量分别增加1,086兆瓦和3,446兆瓦，收购陆丰核电股权将增加储备核电项目装机容量2,500兆瓦。
香港时间10:47，中广核电力跌1.67%，报2.36港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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