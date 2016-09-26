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中国财经 | 2016年 9月 26日 星期一 10:59 BJT

中广核电力收购母公司核电等资产 总对价约99.2亿元人民币

路透香港9月26日 - 中国最大核电企业--中广核电力(1816.HK)周一称，计划向母公司收购核电等资产，总对价约99.2亿元人民币。

据公告，中广核电力将收购中广核集团所持防城港核电61%股权、陆丰核电100%股权及工程公司100%股权。

中广核电力表示，代价将分期支付，目前预计将以内部资源及其他可得融资来源拨付，包括但不限于潜在债务及/或股权融资。

“通过本次收购，我们将直接控制中广核集团中所有的在运核电机组（不含联营、合营公司）。”该公司称。

收购防城港核电股权令中广核电力在运和在建装机容量分别增加1,086兆瓦和3,446兆瓦，收购陆丰核电股权将增加储备核电项目装机容量2,500兆瓦。

香港时间10:47，中广核电力跌1.67%，报2.36港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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