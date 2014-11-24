中广核电力设定招股价区间 拟筹高至245亿港元--销售文件

路透香港11月24日 - 据路透获得的销售文件显示，中国最大核能发电企业--中国广核电力股份有限公司设定香港IPO（首次公开发售）招股价区间，拟筹高至245亿港元，有机会成为今年以来香港最大宗IPO。

文件显示，中广核电力拟发售88.25亿股新H股，招股价区间为每股2.43-2.78港元，集资214.5-245.3亿港元（约27.6-31.6亿美元），以此计算上市后市值138.2-158.2亿美元。

该公司初步锁定18名基础投资者，合共认购13.31亿美元的股份，股份禁售期为6个月。这些投资者包括国开行[CHDB.UL]、南方电网、长江电力(600900.SS)、新加坡GIC、中国再保险、中电(0002.HK)、Och-Ziff(OZM.N)等等，单个投资金额介乎0.3-1.1亿美元。

今天开始IPO路演，预算于12月3日定价，10日在联交所挂牌上市，新股编号为“1816.HK”，联席保荐人为中金香港证券、美银美林(BAC.N)以及农银国际。

以集资额上限计算，中广核电力有机会超越亚洲首富李嘉诚旗下的港灯投资(2638.HK)，成为今年香港最大宗IPO。港灯投资于今年1月上市集资241.3亿港元。

中广核电力的初步招股文件显示，是次集资款项主要用于收购控股股东中广核持有建设中的台山核电机组额外41%的股权、支付在建核电站的资本开支、偿还债务及补充营运资金、开拓海外市场等。

截至今年中，该公司运营管理11台核电机组，总装机容量为11,624兆瓦，权益容量7,888兆瓦，分别位于深圳（包括大亚湾核电站）、广东阳江市、福建福鼎市及辽宁大连市。

11台机组相当于中国全部核电机组数量的55%，总装机容量占全国比重64.1%。

中广核电力的控股股东--中广核集团旗下业务包括风能、水能及太阳能，并间接持有中广核美亚(1811.HK)、中广核矿业(1164.HK)以及澳洲Energy Metals Limited(EME.AX)的主要权益。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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