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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 12:27 BJT

香港新股：中广核计划在港上市，拟筹资约30亿美元--IFR

IFR未说明中广核计划通过本次IPO发售多少股份。报导称，40%的股份将由基石投资者认购。中广核将于周四向香港证交所提交IPO批准申请。

IFR称，农银国际、美银美林和中金公司联合担任承销商。

路透无法立即联系上中广核置评。(完)

(编译 白云/李春喜 审校 艾茂林)
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