中广核电力称现阶段不参与母公司于英国项目投资

路透香港3月1日 - 中国最大核电企业--中广核电力(1816.HK)周二称，母公司中广核集团于英国的核电站建设项目不会对该公司业务构成竞争，现阶段该公司不参与英国项目投资。

去年10月中国国家主席习近平访问英国期间签署了价值数百亿美元的协议，包括中广核集团将在计划耗资180亿英镑兴建的欣克利角核电厂持有三分之一股份。

中广核电力在联交所的声明称，该公司独立非执行董事确认中广核集团的英国项目将不会与中广核电力核心业务构成竞争，并决定中广核电力现阶段不行使新业务机会选择权，即不参与英国项目投资。

中广核电力没有提及是哪个英国项目，除了上述欣克利角核电厂之外，中广核集团去年10月还签署协议将持有伦敦东部Bradwell核电厂三分之二的股份，并计划在那里兴建由中方设计的反应堆；另外也将取得在Sizewell核电厂由法国核能公司阿海珐(Areva)(AREVA.PA)设计的反应堆项目的五分之一股权。

中广核电力于2014年香港首次公开发售（IPO）上市时与中广核集团签订不竞争契据，后者不会从事与上市公司竞争的业务。（完）

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