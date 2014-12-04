《阳歌专栏》中广核、京东融资人气旺

**中广核、京东融资人气旺**

一句话：中广核下周上市首日料涨10-15%；京东股价未来几天可能上涨，但会回归下行趋势，跌向IPO价格。

万达商业地产上市需求疲软，年底上市潮似乎降温，但另外两家企业的融资人气更旺。中国广核集团IPO定价位于招股区间的高端，成为香港两年来融资额最大的IPO。京东(JD.O)增发新股融资6.19亿美元，需求强劲。

这两则消息表明投资者更加挑剔，但仍愿意买入新能源和电子商务等有很大增长潜力行业的股票。但房地产和传统能源的融资则可能受投资者冷落，因为短期和中期前景不那么好。

中广核IPO定价2.78港元，位于2.43-2.78港元招股区间的高端，融资32亿美元。尽管如此，根据今年的盈利预估，中广核的估值仍低于全球同业。

该公司预计今年获利至少增长30%，投资者对未来几年的增长预期可能更高，因为中国加强新能源行业对抗空气污染。中广核将于下周三上市交易，我预计首日涨幅将达到10-15%。如果承销商行使超额配售权，中广核最终可能融资36亿美元。

京东则通过增发融资超过6亿美元。该公司5月上市融资约18亿美元。这意味着京东已经融资超过24亿美元，约占其目前335亿美元市值的7%。增发的股票中约四分之一由腾讯购买，腾讯已经是京东的战略股东之一。其他现有股东购买了价值5,000万美元的股票，这意味着约4亿美元的股票由新的买家购入。

增发的价格为23.80美元，而京东ADS两天前的收盘价只有21.97美元。由于定价强劲，京东股价在过去两个交易日里大涨12%。目前的股价比IPO价格高近30%，8月曾一度高见32美元。

过去两天的大涨似乎与增发定价强劲直接相关，希望年底前赚点快钱的短线客可能推波助澜。我曾预测随着更多短线投资者的退出，该公司股价明年上半年跌回IPO价格。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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