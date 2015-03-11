中广核董事长称自主三代核电技术出口英法有望年内落实

路透上海3月11日 - 据中国证券报周三报导，全国政协委员、中国广核集团董事长贺禹表示，中国具有完全自主知识产权的三代核电技术--华龙一号有望向海外输出，中广核正与英国和法国方面达成初步意向，年内有望签署协议。

他透露，目前中广核已成为罗马尼亚首个新建核电项目的选定投资者，双方正在加快推进具体合作的谈判协商。

华龙一号由中广核和中国核工业集团共同研发，去年正式通过国家审批，计划今年内启动示范工程建设。目前国家已经选择了两个厂址，即广西防城港和福建福清。由于在核电领域，将产品销往国外要求首先必须在国内有示范厂址或示范堆在建，因此示范堆开始建设以后，华龙一号将具备走出去的条件。

他指出，与全球主流的三代核电技术相比，华龙一号技术的安全性与国际先进水平相当，经济性则有明显竞争力，与当前国际订单最多的俄罗斯核电技术产品相比也有竞争力。

他还表示，世界各国，特别是欧美等核电国家，对于进入本国市场的核电新堆型技术，都要进行严格的技术标准符合性审查，而通过这些审查往往需要数年之久。通过目标国政府的技术审查，是华龙一号实现在海外落地最为关键的一步。企业需要在国家的统筹协调及必要的政策支持下，按要求完成大量的适应性设计修改，最终才能通过审查。

他指出，核电走出去是一项非常大的工程。不单单是经济合同，核电同时涉及到政治、外交，需要政府共同推动。与此同时，激烈的国际竞争要求在竞标核电项目时的造价一定要有竞争力。但作为公司，在项目中需要盈利，这就要求国家在利率、税收等方面给予更多支持。

此外，核电属于典型的资金密集型产业，获取海外项目订单，需要提出有竞争力的融资方案。他建议，国家有关部门按照国务院常务会议的有关部署，参考其他国家开发海外核电项目的通行做法，抓紧制定出台针对核电走出去的出口信贷等支持政策，提升中国核电在国际市场上的综合竞争力。

另据上海证券报同日报导，贺禹表示，国内核电相关配套产业和资源已具备支撑每年新开工10至12台核电机组的综合能力。

中广核红沿河二期项目两台百万千瓦核电机组日前已获核准，这是四年来中国真正意义上新批的核电项目。自2011年日本福岛核电站发生事故后，中国核电项目审批基本处于停顿。

贺禹指出，在满足全面建成小康社会的能源刚性需求及节能减排的刚性要求硬约束条件下，核电替代效应最强，应该规模化发展。建议从国家战略层面进一步明确核电在中国能源电力供应中的支柱地位；按照“同一厂址，同一技术路线”的原则，以沿海扩建项目为重点，用具备三代技术主要特征的成熟堆型技术填平补齐。

中广核集团是中国三大核电运营商之一，旗下中广核电力(1816.HK)去年12月实现香港IPO（首次公开发行），计入超额配售权后，共发行100.06亿股新H股，集资逾278亿港元。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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