中广核美亚曾就收购1MDB能源资产作初步讨论 惟未订协议

路透香港9月24日 - 中国广核集团子公司--中广核美亚电力(1811.HK)周四称，该公司曾就拟收购马来西亚国有基金一马发展（1MDB）的若干能源资产作初步讨论，但尚未签订任何具约束性或最终的收购文件。

中广核美亚在联交所的声明并称，“因此，本公司可能会继续、或不会继续进行建议的收购。”

据彭博此前报导，1MDB筛选出卡塔尔电力公司Nebras Power QSC以及中广核美元作为旗下电厂的出售对象。

1MDB正在寻求剥离电力部门Edra Global Energy Bhd的资产，和出售备受瞩目的不动产项目开发权。而马来西亚总理纳吉布此前称，卡塔尔和中国均表示对1MDB的资产有兴趣。

中广核美亚为中广核集团的非核清洁及可再生能源分支。该股早盘尾段升1.06%，报1.9港元。（完）

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