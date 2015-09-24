中广核美亚曾就收购1MDB能源资产作初步讨论 惟未订协议

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港9月24日 - 中国广核集团子公司--中广核美亚电力(1811.HK)周四称，该公司曾就拟收购马来西亚国有基金一马发展（1MDB）的若干能源资产作初步讨论，但尚未签订任何具约束性或最终的收购文件。
中广核美亚在联交所的声明并称，“因此，本公司可能会继续、或不会继续进行建议的收购。”
据彭博此前报导，1MDB筛选出卡塔尔电力公司Nebras Power QSC以及中广核美元作为旗下电厂的出售对象。
1MDB正在寻求剥离电力部门Edra Global Energy Bhd的资产，和出售备受瞩目的不动产项目开发权。而马来西亚总理纳吉布此前称，卡塔尔和中国均表示对1MDB的资产有兴趣。
中广核美亚为中广核集团的非核清洁及可再生能源分支。该股早盘尾段升1.06%，报1.9港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。