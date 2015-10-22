中广核和中核集团拟组建华龙公司 方案已上报--报载

路透上海10月22日 - 上海证券报周四报导，由中国国家能源局牵头，中广核和中核集团协商，拟成立华龙合资公司，以进一步融合中核集团和中广核集团掌握的第三代核电技术“华龙一号”，在核电出口竞标中统一主体，减少内耗。

报导并指出，组建方案已经上报，合资公司筹备组人员已确定，原定9月底召开第一次项目协调会推迟到近期召开，如果顺利最快明年初挂牌成立。

报导援引一位长期跟踪核电的券商分析师称，中核和中广核的“华龙一号”技术虽然设计理念一样，技术起源相同，但实际设计有很大差异，包括安全系统、堆芯长度等关键部件参数均不同，两者方案很难融合。如果确定成立合资公司，两家各投资50%占比的可能性比较大，会导致双方相互“扯皮”，谁也说服不了对方。

“方案意向最早今年8月提出，目前进展不大。”上述分析师称。

国家主席习近平稍早与英国方面签署了价值数百亿美元的协议,其中中国广核集团有限公司(中广核)将在计划耗资180亿英镑兴建的欣克利角核电厂持有三分之一股份，该核电厂由法国EDF(EDF.PA)控股。这是中国对西方核能设施进行的首次大笔投资。

中国核电技术装备“走出去”产业联盟人士指出，在欣克利角项目谈判过程中，英国对于中国有两家公司都称其技术为“华龙一号”，实际并不同颇有异议，且国家能源局希望核电出口能效仿高铁，由一个主体对外投标，方案统一不至于“打起来”。因此牵头成立华龙合资公司，先确定方案关键点，细节再进一步协商。

业界认为，中英合作的第三个核电项目布拉德韦尔B将采用“华龙一号”设计方案，如果“华龙公司”顺利成立，届时有望以“华龙公司”为主体参与该项目。

2013年4月，在国家能源局推动下，中核集团联手中广核集团，决定共同研发自主知识产权的三代核电机型“华龙一号”；2014年初中核和中广核分别宣称完成技术设计、具备开工条件，直到2015年4月首次联合对外发布。中核集团“华龙一号”福清首堆今年5月正式开工。（完）