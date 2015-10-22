中广核和中核集团拟组建华龙公司 方案已上报--报载

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海10月22日 - 上海证券报周四报导，由中国国家能源局牵头，中广核和中核集团协商，拟成立华龙合资公司，以进一步融合中核集团和中广核集团掌握的第三代核电技术“华龙一号”，在核电出口竞标中统一主体，减少内耗。
报导并指出，组建方案已经上报，合资公司筹备组人员已确定，原定9月底召开第一次项目协调会推迟到近期召开，如果顺利最快明年初挂牌成立。
报导援引一位长期跟踪核电的券商分析师称，中核和中广核的“华龙一号”技术虽然设计理念一样，技术起源相同，但实际设计有很大差异，包括安全系统、堆芯长度等关键部件参数均不同，两者方案很难融合。如果确定成立合资公司，两家各投资50%占比的可能性比较大，会导致双方相互“扯皮”，谁也说服不了对方。
“方案意向最早今年8月提出，目前进展不大。”上述分析师称。
国家主席习近平稍早与英国方面签署了价值数百亿美元的协议,其中中国广核集团有限公司(中广核)将在计划耗资180亿英镑兴建的欣克利角核电厂持有三分之一股份，该核电厂由法国EDF(EDF.PA)控股。这是中国对西方核能设施进行的首次大笔投资。
中国核电技术装备“走出去”产业联盟人士指出，在欣克利角项目谈判过程中，英国对于中国有两家公司都称其技术为“华龙一号”，实际并不同颇有异议，且国家能源局希望核电出口能效仿高铁，由一个主体对外投标，方案统一不至于“打起来”。因此牵头成立华龙合资公司，先确定方案关键点，细节再进一步协商。
业界认为，中英合作的第三个核电项目布拉德韦尔B将采用“华龙一号”设计方案，如果“华龙公司”顺利成立，届时有望以“华龙公司”为主体参与该项目。
2013年4月，在国家能源局推动下，中核集团联手中广核集团，决定共同研发自主知识产权的三代核电机型“华龙一号”；2014年初中核和中广核分别宣称完成技术设计、具备开工条件，直到2015年4月首次联合对外发布。中核集团“华龙一号”福清首堆今年5月正式开工。（完）
(发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。