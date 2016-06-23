瑞士富有的银行客户采取措施应对负利率--报告

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透苏黎世6月23日 - 法国咨询公司凯捷（Capgemini）发布的报告周四称，瑞士富有的银行客户正在将更多资金投入对冲基金和私募股权等，以应对负利率。
凯捷的年度全球财富报告指出，2016年一季度，瑞士高净值客户21.4%的资产为现金和现金等价物，低于一年前的28.2%。
凯捷的高净值客户标准为可投资资金在100万美元以上。
“由于客户收不到利息，他们正在寻求其它的投资机会，”凯捷高级经理Tobias Wolf说道。
报告还发现，亚太地区的高净值客户数量首次超越北美。
2015年，亚太地区的高净值客户数量为510万，而北美为480万。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。