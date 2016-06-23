瑞士富有的银行客户采取措施应对负利率--报告

路透苏黎世6月23日 - 法国咨询公司凯捷（Capgemini）发布的报告周四称，瑞士富有的银行客户正在将更多资金投入对冲基金和私募股权等，以应对负利率。

凯捷的年度全球财富报告指出，2016年一季度，瑞士高净值客户21.4%的资产为现金和现金等价物，低于一年前的28.2%。

凯捷的高净值客户标准为可投资资金在100万美元以上。

“由于客户收不到利息，他们正在寻求其它的投资机会，”凯捷高级经理Tobias Wolf说道。

报告还发现，亚太地区的高净值客户数量首次超越北美。

2015年，亚太地区的高净值客户数量为510万，而北美为480万。（完）