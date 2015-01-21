瑞士央行取消瑞郎汇率上限是正确之举--瑞银董事长

韦伯在瑞士达沃斯参加世界经济论坛的一次小组会时称，瑞士央行于2011年欧元区金融危机肆虐期间为瑞郎/欧元汇率设定1.20的上限，这一直被视作一项临时措施，当该措施取消时瑞士经济能够挺住。韦伯曾任德国央行总裁。