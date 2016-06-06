斯沃琪集团与中国吉利签署电池使用协议--报导

路透苏黎世6月5日 - 斯沃琪集团（Swatch Group）(UHR.S)首席执行官海耶克（Nick Hayek）周日接受采访时表示，已经与中国汽车厂商吉利签约，允许后者使用斯沃琪旗下研究公司Belenos研发的创新性电池。

“我们允许吉利使用我们的革命性电池系统，”海耶克对NZZ am Sonntag说道。“这是我们该发明的第一次突破，表明工业企业对该发明的巨大兴趣。”

海耶克曾表示，与ETH Zurich共同研发的新电池的性能至少比普通电池强30%。

海耶克称，5月中与吉利签署了谅解备忘录。（完）