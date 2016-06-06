斯沃琪集团与中国吉利签署电池使用协议--报导

中国能源“十三五”规划目标2020年石油年产量约2亿吨 较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透苏黎世6月5日 - 斯沃琪集团（Swatch Group）(UHR.S)首席执行官海耶克（Nick Hayek）周日接受采访时表示，已经与中国汽车厂商吉利签约，允许后者使用斯沃琪旗下研究公司Belenos研发的创新性电池。
“我们允许吉利使用我们的革命性电池系统，”海耶克对NZZ am Sonntag说道。“这是我们该发明的第一次突破，表明工业企业对该发明的巨大兴趣。”
海耶克曾表示，与ETH Zurich共同研发的新电池的性能至少比普通电池强30%。
海耶克称，5月中与吉利签署了谅解备忘录。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
路透北京1月18日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，2016年12月70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.4%，涨幅较上月的12.6%收窄，为连续15个月上涨但涨幅首度回落。