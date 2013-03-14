中国证监会主席郭树清将转任山东省省长--消息人士

路透香港3月14日 - 两名直接知情人士指出，中国证监会主席郭树清即将卸任，转任山东省省长。另一名消息人士称，中国银行(3988.HK)(601988.SS)董事长肖钢是接任证监会主席的最热门人选。

郭树清在2011年年末接任证监会主席后，推动了打击内幕交易等措施，包括加强首次公开上市(IPO)标准。

“郭树清在证监会得罪了一些人，特别是一些利益团体。这些人过去从新股发行上获得了巨大的利益，”一名与北京高层往来的消息人士称。“不过，郭一直也在争取去地方工作的机会，他本人也是愿意的。”

路透上周报导，郭树清曾获得接管中国主权财富基金--中投公司的机会，但他并不愿接手。

向证监会询问郭树清可能调任一事，证监会发言人表示，“我们没有得到这方面的消息。都是道听途说，但我们尚未获得相关讯息。”

一名金融业消息人士指出，郭树清一度被视为接任央行行长的最佳人选，因为他的“资历完整”。郭树清曾担任中国建设银行董事长及贵州省副省长。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 侯向明)

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