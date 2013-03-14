中国证监会主席郭树清将转任山东省省长--消息人士

美国总统特朗普立场改变 称北约不再过时
路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。
路透香港3月14日 - 两名直接知情人士指出，中国证监会主席郭树清即将卸任，转任山东省省长。另一名消息人士称，中国银行(3988.HK)(601988.SS)董事长肖钢是接任证监会主席的最热门人选。
郭树清在2011年年末接任证监会主席后，推动了打击内幕交易等措施，包括加强首次公开上市(IPO)标准。
“郭树清在证监会得罪了一些人，特别是一些利益团体。这些人过去从新股发行上获得了巨大的利益，”一名与北京高层往来的消息人士称。“不过，郭一直也在争取去地方工作的机会，他本人也是愿意的。”
路透上周报导，郭树清曾获得接管中国主权财富基金--中投公司的机会，但他并不愿接手。
向证监会询问郭树清可能调任一事，证监会发言人表示，“我们没有得到这方面的消息。都是道听途说，但我们尚未获得相关讯息。”
一名金融业消息人士指出，郭树清一度被视为接任央行行长的最佳人选，因为他的“资历完整”。郭树清曾担任中国建设银行董事长及贵州省副省长。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 侯向明)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 中国中央电视台（CCTV）周三报导称，中国国家主席习近平和美国总统特朗普通电话，习近平指出，中国坚持实现半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，主张通过和平方式解决问题，愿同美方就半岛问题保持沟通协调。