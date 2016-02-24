（更正）市场热谈：猎寻海外资产 中日两国企业狭路相逢

资料图片：日本东京一间交易室中摆放的中国和日本国旗。 REUTERS/YURIKO NAKAO

(更正：正文第三段译文有误，应为“啤酒品牌”，而非“品酒品牌”)

撰稿 Denny Thomas/Thomas Wilson

路透香港/东京2月23日 - 中国想通过海外并购提升经济，这可能会与大举海外收购以躲避国内经济停滞的日资企业发生冲撞。

中国化工集团(ChemChina)斥资430亿美元收购瑞士转基因种子生产商先正达(Syngenta) SYNN.VX，定将彻底变革中国的食品技术。这笔交易也使今年的中国外向并购交易规模达到650亿美元。在一年中这么早的时候达到这个水平，这还是首开先例。

日本企业今年迄今宣布了35亿美元的交易，其中包括朝日集团控股 (2502.T)竞购Peroni和Grolsch啤酒品牌。根据Sanford C. Bernstein的估计，日本企业总共囤积了3万亿美元现金，他们的外向型并购交易料将加速。

去年中日两国买家就在争夺意大利铁路公司的交易中短兵相接；知情人士称，他们可能很快又去角逐泰国银行了。

中国买家一般都与政府有关联，他们的目标常常牵涉到中国政府的工业政策目标，所以利润并不总是第一要素。而日本的海外并购潮则以私营企业为主，他们展开海外扩张是为了抵消国内通缩、增长停滞以及人口萎缩的影响。

日本买家通常会寻求本行业内的资产，相比中国企业而言，在支付价格方面会更大程度上受到股东的制约。

而中国企业则将目标聚焦于抢占能源与食品业资源，两国企业鲜少正面交锋。

但随着中国将焦点转向更先进的科技与品牌，以便使经济从低级制造业转型，中日企业过招的机会增加，特别是高速铁路这类高价值制造业。

“随着经济增长速度放缓，更多中国企业将眼光转向海外。那可能导致中国与日本企业在相近的资产上产生竞争，”安永亚太金融服务资深合伙人Keith Pogson表示。

**科技雄心**

去年日本的日立(6501.T)与中国北车竞购意大利火车制造商安萨尔多百瑞达(AnsaldoBreda)以及铁路信号集团安萨尔多(Ansaldo STS)。

熟知内情的消息人士表示，由于卖家意大利工业集团芬梅卡尼卡(Finmeccanica)担忧中国北车在标购战期间将与对手中国南车合并而分心，因此最终日立胜出。

消息人士周二表示，加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)已接洽中国银行(601988.SS)旗下分行、日本几家银行及其他银行业者，探询他们对该行所持泰国银行Thanachart的49%股权的兴趣(约17亿美元)。[nL3S1622IQ]

银行家和律师称，中日两国还可能在食品和饮料品牌方面展开竞争。去年，亚洲并购额创下1.5万亿美元的纪录高位，中国和日本企业各自宣布了价值1,130亿和900亿美元的交易。

“日本企业正在它们所在的行业领域购买资产或品牌，以扩展它们的地缘触角，”法国兴业银行企业及投资银行业务的亚太首席执行官(CEO)Hikaru Ogata说道，“这些都属于私有公司实施的战略性并购。”

Skadden Arps Law的合伙人Mitsuhiro Kamiya则指出，在一直被中国所瞄准的美国市场，日本公司预计会在竞购电信、国防和能源领域资产时享有优势，因为这些领域部分限制中国公司涉足。

就在上个月，美国政府机构以国家安全为由，否决了飞利浦(PHG.AS)将旗下照明零部件业务售予中国企业财团。

但在不存在这些限制的业务领域，优势将回到中国人的手中。中方通常愿意支付较高的溢价来获取目标，因为他们知道可以将其接入近14亿人的庞大市场。

上月，海尔开出惊人的高价收购通用电气GE.N>的家电业务，报价高出至少六个竞购者。

“中国人在并购方面要强势得多...因为他们知道通过依托中国大陆市场，他们可以从收购的资产中获取价值。而日本收购方则没有这样强大的本土市场可凭借。”Pogson补充道。

1985年以来中国和日本海外收购的对比图表：reut.rs/1SUiHCK （完）