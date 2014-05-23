乍得再度因环保违规问题叫停中石油当地作业

路透恩贾梅纳5月22日 - 乍得(Chad/查德)石油部长周四表示，乍得已叫停中国石油天然气集团当地公司的所有勘探与钻井活动，因其未能在作业中采取措施符合环保标准。

乍得石油部长Djerassem Le Bemadjiel在一份声明中表示，“尽管在2013年8月曾针对该公司首次叫停，但例如...不清理污染场地等无法接受的做法仍在继续。”

他表示，中石油已得到暂停乍得全境作业的通知。未能立即联系到中石油官方对此置评。(完)

(编译 石冠兰 审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。