乍得再度因环保违规问题叫停中石油当地作业

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透恩贾梅纳5月22日 - 乍得(Chad/查德)石油部长周四表示，乍得已叫停中国石油天然气集团当地公司的所有勘探与钻井活动，因其未能在作业中采取措施符合环保标准。
乍得石油部长Djerassem Le Bemadjiel在一份声明中表示，“尽管在2013年8月曾针对该公司首次叫停，但例如...不清理污染场地等无法接受的做法仍在继续。”
他表示，中石油已得到暂停乍得全境作业的通知。未能立即联系到中石油官方对此置评。(完)
(编译 石冠兰 审校 杜明霞)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。